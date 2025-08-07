ФК «Куропатники» – володар Суперкубка районів Тернопільщини

27 липня у Теребовлі на місцевому стадіоні «Колос» відбувся матч за Суперкубок з футболу серед районних команд області між переможцями Ліги чемпіонів – ФК «Куропатники» (Бережанська громада) та Ліги Тернопільщини – ФК «Біла» (Білецька громада). У напруженому поєдинку перемогу здобули представники Бережанщини.

На початук поєдинку команда з Куропатників заволоділа територіальною ініціативою, але гравці ФК «Біла» добре оборонялися, тому до гольових моментів справа не доходила. Десь з 20-ї хвилини гра вирівнялася, білецькі футболісти все частіше турбували воротаря суперників. Небезпечно пробивав нападник білецької команди Олександр Процик, з ударом якого справився воротар ФК «Куропатники», а також потужний удар Олександра Волоса – м’яч пройшов над поперечиною.

Якщо в першому таймі було багато боротьби без забитих м’ячів, то у другому глядачі дочекалися голів. Рахунок відкрили футболісти з Бережанщини. Назарій Легета віддав передачу на Олександра Солонинку і той реалізував вихід віч-на-віч – 1:0. Не минуло й п’яти хвилин, як футболісти з Чортківщини відігралися. Після подачі кутового Володимиром Шереметою Євген Жук ударом головою замкнув дальню штангу – 1:1. Однак на останніх хвилинах гравці ФК «Куропатники» кинули всі сили, щоби перемогти в основний час. І за п’ять хвилин до завершення поєдинку Назарій Легета наважився на удар з далекої відстані і м’яч від рук воротаря білецької команди закотився у ворота – 2:1.

ФК «Куропатники» став п’ятим володарем суперкубка, до цього його володарями ставали – ФК «Плотича», ФК «Вишнівець» та два представника Гусятинщини – «Вікнини» з Вікна та «Поділля» з Васильківців.

Під час церемонії нагородження голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик вручив спеціально виготовлені до цієї події медалі футболістам, тренерам та керівництву команд учасників суперкубка.

ФК «Куропатники» – ФК «Біла» – 2:1 (0:0).

Голи: Олександр Солонинка (75), Євген Жук (79), Назарій Легета (85).

ФК «Куропатники»: Кукурудза, Оберський, Поліха, Цаволик, Марчак (М. Солонинка, 90+3), Підлужний (Мельничук, 85), М. Жига-к, Легета, О. Солонинка (Яцик, 90+5), Хомецький (Сивун, 83), Олійник. Заміна: Карпеко, Фльонц, Мукевич.