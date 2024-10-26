ФК «Куропатники» – переможець Ліги чемпіонів Тернопільщини

20 жовтня у селі Великі Гаї відбувся фінальний поєдинок Ліги чемпіонів Тернопільщини сезону-2023/24.

За титул у вирішальному матчі змагалися команди Тернопільського та Кременецького районів – ФК «Куропатники» та «Зелені леви» (Почаїв).

Долю поєдинку вирішив єдиний м’яч, який забив на 72-й хвилині Володимир Вовк завдавши влучного удару під поперечину.

ФК «Куропатники» – «Зелені леви» (Почаїв) – 1:0 (0:0).

ФК «Куропатники»: Кукурудза, Мукевич, Цаволик, Поліха (Марчак, 82), Герасимів, Жига-к, Олійник, Н. Легета, М. Легета, Солонинка, Хомецький (Вовк, 70). Запасні: Карпенко, Оберський, Яцик, Стефінів, Ціцюра, Фльонц, Макух.

«Зелені леви»: Волков, Ніколайчук, Михальчук, Присяжнюк, Тригуба, Василюк, Новосад-к, М. Біняшевський (Кучма, 61), Бадиляка, Турчинський (В. Біняшевський, 46), Іщук. Запасні: Семчишин, Рудий, Шмирук.