ФК «Борщів» – переможець Зимової першості Тернопільщини

30 квітня у Тернополі на стадіоні зі штучним покриттям у парку «Сопільче» відбувся фінальний поєдинок Зимової першості Тернопільщини з футболу пам’яті президента ФК «Поділля» (Васильківці) Михайла Коваля між командами «Агрон» з Великогаївської громади та ФК «Борщів» з Борщівської громади. У напруженому поєдинку перемогли борщівські футболісти.

Рахунок наприкінці першого тайму відкрив капітан ФК «Борщів» Сергій Полянчук, а на 84-й хвилині остаточну крапку у поєдинку поставив півзахисник борщівського клубу Артем Гайдаш, який реалізував одинадцятиметровий.

ФК «Борщів» – «Агрон» (Великогаївська громада) – 2:0 (1:0).

Голи: Сергій Полянчук (44), Артем Гайдаш (84, з пен.).

Цього ж дня у матчі за третє місце зустрілися збаразький «Галич» та «Поділля» з Великої Березовиці. Оскільки основний час завершися безгольовою нічиєю, команди пробивали пенальті, де більш влучнішими були великоберезовицькі футболісти.

«Поділля» (Велика Березовиця) – «Галич» (Збараж) – 0:0 (по пен. – 4:1).

Пенальті реалізували: Ярослав Ясніцький, Євген Гноянко, Андрій Приян, Олександр Кухаренко. – Ігор Наконечний. Пенальті не забили: Андрій Ласий, Роман Возьний.

В церемоній нагородження переможця і призерів Зимової першості Тернопільщини взяли участь голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода, голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик, батько Михайло Коваля – Олег Коваль та рідна сестра Марія. Усі футболісти-призери від АФТ отримали медалі, красені-кубки, а родина Ковалів презентувала командам грошові премії.