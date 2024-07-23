Фітофтора гине миттєво: цей метод обробки хвалять усі

Обробка помідорів від фітофтори необхідна для багатого врожаю і здорових плодів.

Фітофтороз – це грибкове захворювання, збудник якого живе в ґрунті. Якщо він переміщується на помідори, з’являються коричневі плями на листках і білий наліт. Трохи пізніше листя жовтіє і висихає, а плоди чорніють. УНІАН розповість, чим бризкати помідори від фітофтори, щоб урятувати врожай.

Чим обприскати помідори від фітофтори – варіанти

Перед тим як обробляти томати від грибка, потрібно провести підготовчі заходи. По-перше, будь-яке листя і плоди, які вже заражені, важливо прибрати, інакше з них хвороба “перейде” на здорові ділянки помідорів. По-друге, будь-яким із перерахованих нижче методів потрібно користуватися тільки вранці – якщо ви поллєте рослини на ніч, то ґрунт не встигне просохнути, і грибок активізується знову.

Розглянемо докладніше, який копійчаний засіб від фітофтори на помідорах вибрати саме вам.

Йод

У 9 л води розвести 1 л молочної сироватки або знежиреного молока і 50 крапель йоду. Цим розчином ретельно обприскати рослини, плоди і ґрунт на грядці. Обробку проводити кожні 10 днів, поки не зберете весь урожай.

Дріжджі

В 1 л теплого молока або сироватки розвести 100 гр свіжих дріжджів або 35 гр сухих. Настояти за кімнатної температури 5 годин. Обприскати помідори і ґрунт, залишок вилити під кущі. Обробку проводити тричі з інтервалом у 10 днів.

Сода

У 10 л води розбавити 3 столові ложки харчової соди. Якщо додати 2 ст. л. рідкого мила, то розчин краще “прилипне” до листя, тому можете використовувати цей лайфхак. Обприскувати рослини та ґрунт кожні 10 днів до кінця плодоношення томатів.

Дієві препарати від фітофтори на томатах

Якщо ви вважаєте, що найкращий фунгіцид від фітофтори на помідорах – це не народні засоби, а “хімія”, то можете придивитися до того ж Фітоспорину, Рятувальника або Ридомілу. Є і хімічні, і біологічні засоби – при виборі препарату краще відштовхуватися від вашої конкретної ситуації. Ба більше, обробляти такими засобами потрібно дуже обережно, дотримуючись інструкції, і проводячи обприскування або пізно ввечері, або рано вранці, інакше палюче сонце спалить листя.