Фіалки, орхідеї, гортензії почнуть рясно цвісти: додайте у воду цей секретний компонент

Правильний полив кімнатних рослин сприятиме їхньому активному росту та цвітінню. Про те, як приготувати настій із лимонної кислоти для поливу квітів, розповідають на сайті видання “На пенсії”.

“Регулярне використання цього розчину сприяє кращому засвоєнню заліза рослинами. Лимонна кислота допомагає розчиняти солі жорсткості в ґрунті й запобігає появі вапняного нальоту на листі при обприскуванні, – зазначено в публікації. – Кімнатні рослини будуть цвісти шапками, якщо при поливі додасте цей секретний компонент”.

Як приготувати розчин

Для приготування підживлення лимонну кислоту необхідно розчинити в теплій воді й добре перемішати. Найкраще для поливу квітів використовувати свіжий розчин.

Коли не можна поливати квіти розчином лимонної кислоти

Автори матеріалу наголошують, що надлишок кислоти може нашкодити рослинам. Якщо листя в кімнатних квітів починає жовтіти, а їхній ріст сповільнюється, це може вказувати на надмірне закислення ґрунту. З появою таких симптомів треба припинити полив кислим розчином.

Які квіти не варто поливати цим підживленням

Кактуси, сукуленти та драцени не потребують підкислення ґрунту. Використання лимонної кислоти для їхнього поливу може призвести до кореневої гнилі.

Рослини, які потребують поливу розчином лимонної кислоти

Фіалки, орхідеї, папороть, гортензії, а також азалії добре реагують на підживлення розчином лимонної кислоти.