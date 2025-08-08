08.08.2025 14:32

Фейк мзс рф про «відмову» України забирати своїх військовополонених

08.08.2025

Руслан Іннак

Суспільство, Україна

росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими. Цього разу мзс рф поширює неправдиві заяви, нібито «1 000 українських військовополонених свідомо не забирають з росії», а затримки обміну буцімто пов’язані з «аморальністю Києва».

Пше Місто з посианням на Центр протидії дезінформації.

Також у цьому інформаційному вкиді пропагандисти поширюють фейкові наративи про те, що українські військові з початку служби нібито «мріють швидше потрапити в полон».

Заяви мзс рф є частиною інформаційної операції, яку проводить росія для дискредитації процесу обмінів та посилення недовіри до української влади. Але ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

Україна неодноразово наголошувала на готовності здійснювати обмін за принципом «всіх на всіх». Будь-які затримки у проведенні обмінів спричинені саме позицією росії, яка використовує тему військовополонених як інструмент політичного та інформаційного тиску. Мета росії — шляхом інформаційної операції зірвати обмін «всіх на всіх».

