Сьогодні, в умовах чергового витка гібридної війни проти України, вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу ворога.

Українці зіткнулися зі спробами системного нагнітання панічних настроїв, поширенням фейкової інформації, хакерськими атаками на урядові вебресурси та інформаційні ресурси банківської системи – як повідомив речник УСБУ в Тернопільській області Петро Королюк. Усе це – прояви гібридної війни, за якою стоять намагання РФ розхитати ситуацію в Україні зсередини .

Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією та представниками інших правоохоронних відомств системно протидіє проявам гібридної агресії та диверсійно-терористичним загрозам. Однак, разом ми зробимо більше.

Подбайте про власну кібербезпеку та безпеку своїх близьких.

Ось кілька простих порад, які допоможуть захистити Вашу персональну чи службову інформацію https://bit.ly/3s7Euh9

Окрему увагу питанням інформаційної гігієни та безпечного використання електронних пристроїв необхідно приділяти українським військовим.

Дотримання всього 6 правил повсякденного використання соцмереж і електронних пристроїв убезпечить Вас та Ваших бойових побратимів від спроб противника встановити місця дислокації та склад військових підрозділів https://bit.ly/3LUj7I4