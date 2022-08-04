Правоохоронні органи Тернополя отримали інформацію про розміщення ймовірних вибухонебезпечних предметів у тернопільському ЦУМі (бульв. Т. Шевченка, 24) та центральному залізничному вокзалі (Привокзальний майдан, 1). Відтак, на даних об’єктах правоохоронні органи провели евакуацію людей.

Відповідні структури перевірили будівлі, щодо яких надійшло повідомлення про наявність вибухонебезпечних предметів, – написав у своєму телеграм-каналі голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. – Загроз не виявлено. Громадяни можуть повертатися на робочі місця.

4 серпня також надійшли повідомлення про замінування двох вокзалів у Рівному. На місці працюють відповідні служби. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

У Хмельницьку повідомляють про 3 замінування по місту: автовокзал, овочевий ринок, залізничний вокзал.

Подібна ситуація і у Вінниці. Тут надійшла інформація про можливе мінування Центрального ринку та залізничного вокзалу. Очевидці кажуть, що за гучномовцем усіх просять залишити Центральний ринок. Така сама ситуація і на вокзалі.