Епідситуація на Тернопільщині: кількість хворих зменшилась, а госпіталізованих – зросла

У Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб оприлюднили інформацію про результати моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 станом на 25.03.2024 року. Медики кажуть кількість хворих знизилася. Однак кількість госпіталізованих, порівняно із попереднім тижднем, дещо зросла. За тиждень (18.03.–24.03.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем знизилась на 11% (3953 випадки проти 4439). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 60,8% (2404 ос.), школярів – 63,3% від усіх захворілих дітей (1522 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 9,1%, серед школярів – на 11,8%. Госпіталізовано за звітний тиждень 127 осіб, із них 50 дітей (39,4%). Кількість госпіталізованих збільшилась на 7,6% (госпіталізовано на попередньому тижні 118 осіб).

За тиждень зареєстровано 17 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,4% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня на 10,5% (17 випадків проти 19).

За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19. З початку епідсезону зареєстровано всього 18 летальних випадків внаслідок COVID-19, з них серед осіб старше 65 років – 15 випадків, не щеплених від COVID-19 – 16 та 1 летальний випадок внаслідок грипу А, не щеплений від грипу.

У повідомленні йдеться, що станом на 25.03.2024р. всього щеплено проти грипу 4396 осіб.