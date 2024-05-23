Епідситуація на Тернопільщині: знову зростає захворюваність серед дітей

На Тернопільщині продовжує зростати захворюваність на ГРВІ серед дітей, кількість захворілих школярів зросла ще на 2,9%. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 56,7%.

Про це повідомляють у Тернопільському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

“За останній тиждень (13.05.–19.05.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 7,4% (2947 випадків проти 2745). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 56,7% (1670 ос.), школярів – 58,7% від усіх захворілих дітей (981 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 2,9%, школярів – зниження на 0,5%. Госпіталізовано за звітний тиждень 131 особа, із них 74 дитини (56,5%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 39,4%”.