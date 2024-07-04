Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 5 липня

5 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги – повідомляють енергетики.
Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-01:00 6 черга
00:00-04:00 4 черга
01:00-05:00 2 черга
03:00-06:00 5 черга
04:00-07:00 3 черга
05:00-08:00 1 черга
06:00-09:00 6 черга
07:00-10:00 4 черга
08:00-11:00 2 черга
09:00-13:00 5 черга
10:00-14:00 3 черга
11:00-15:00 1 черга
13:00-17:00 6 черга
14:00-18:00 4 черга
15:00-19:00 2 черга
17:00-21:00 5 черга
18:00-22:00 3 черга
19:00-23:00 1 черга
21:00-24:00 6 черга
22:00-24:00 4 черга
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.