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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 5 липня

04.07.2024

Ірина Нова

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Новини, Суспільство, Оперативно, Тернопільщина

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5 липня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

 З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00  6 черга

00:00-04:00  4 черга

01:00-05:00  2 черга

03:00-06:00  5 черга

04:00-07:00  3 черга

05:00-08:00  1 черга

06:00-09:00  6 черга

07:00-10:00  4 черга

08:00-11:00  2 черга

09:00-13:00  5 черга

10:00-14:00  3 черга

11:00-15:00  1 черга

13:00-17:00  6 черга

14:00-18:00  4 черга

15:00-19:00  2 черга

17:00-21:00  5 черга

18:00-22:00  3 черга

19:00-23:00  1 черга

21:00-24:00  6 черга

22:00-24:00  4 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

 

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Теги: Тернопільська область, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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