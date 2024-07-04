Магнітні бурі у липні 2024: календар несприятливих дат

Не секрет, що на середину літа припадає підвищення впливу сонця на все живе – від комах і рослин до людей. Через літню спеку та спалахи на сонці у людей з високим рівнем метеозалежності може підвищитися тиск, а отже, є ризик інсультів та інфарктів.

Календар магнітних бур у липні:

5 липня – магнітна буря середньої сили. У цей період можуть виникнути легкі симптоми слабкості та головного болю.

9–10 липня – сильна магнітна буря, пік якої припаде на 10 число. Ці коливання можуть спричинити сильні головні болі, перепади тиску, ломоту в суглобах, емоційну нестабільність. Намагайтеся уникати навантажень – як фізичних, так і психологічних.

14–16 липня – потужна магнітна буря. Можливе загострення хронічних хвороб, погіршення самопочуття, безсоння, дратівливість, а також головний біль.

20–21 липня – слабка сонячна активність, яку не усі відчують. Може виникнути апатія.

27–28 липня – незначні магнітні коливання, які можуть спричинити занепокоєння у людей з серцево-судинними хворобами. Але на здоров’я більшості вони не вплинуть.

Загалом у дні спалахів на сонці варто дотримуватися простих, але ефективних рекомендацій: проводити час на вулиці у тіні, відмовитися від алкоголю та жирної їжі, не перевантажувати себе фізичними вправами, не порушувати режим сну, пити більше звичайної води та приймати контрастний душ.

Тож будьмо уважні й здорові!