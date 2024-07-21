21.07.2024 21:19

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 22 липня

21.07.2024

Ірина Нова

455

Офіційно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

На Тернопільщині 22 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Завтра заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 23:00 – три черги, – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-01:00  5 черга
➡️00:00-01:00  6 черга
➡️01:00-03:00  2 черга
➡️03:00-06:00  1 черга
➡️05:00-07:00  5 черга
➡️06:00-08:00  4 черга
➡️07:00-10:00  3 черга
➡️08:00-11:00  2 черга
➡️10:00-13:00  1 черга
➡️11:00-14:00  6 черга
➡️13:00-16:00  5 черга
➡️14:00-17:00  4 черга
➡️16:00-19:00  3 черга
➡️17:00-20:00  2 черга
➡️18:00-21:00  1 черга
➡️19:00-22:00  6 черга
➡️20:00-23:00  5 черга
➡️21:00-24:00  4 черга
➡️22:00-24:00  3 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Теги: вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго", Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах