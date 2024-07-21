Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 22 липня

На Тернопільщині 22 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Завтра заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 23:00 – три черги, – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-01:00 5 черга

➡️00:00-01:00 6 черга

➡️01:00-03:00 2 черга

➡️03:00-06:00 1 черга

➡️05:00-07:00 5 черга

➡️06:00-08:00 4 черга

➡️07:00-10:00 3 черга

➡️08:00-11:00 2 черга

➡️10:00-13:00 1 черга

➡️11:00-14:00 6 черга

➡️13:00-16:00 5 черга

➡️14:00-17:00 4 черга

➡️16:00-19:00 3 черга

➡️17:00-20:00 2 черга

➡️18:00-21:00 1 черга

➡️19:00-22:00 6 черга

➡️20:00-23:00 5 черга

➡️21:00-24:00 4 черга

➡️22:00-24:00 3 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.