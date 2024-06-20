Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 21 червня

21 червня на Тернопільщині з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“З 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки 7 масованих атак росіян по енергооб’єктах, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00 1 черга

➡️ 00:00-01:00 4 черга

➡️ 01:00-04:00 5 черга

➡️ 02:00-04:00 2 черга

➡️ 04:00-06:00 4 черга

➡️ 04:00-07:00 6 черга

➡️ 07:00-10:00 1 черга

➡️ 10:00-13:00 2 черга

➡️ 13:00-16:00 3 черга

➡️ 13:00-15:00 6 черга

➡️ 15:00-18:00 1 черга

➡️ 16:00-19:00 4 черга

➡️ 18:00-21:00 2 черга

➡️ 19:00-22:00 5 черга

➡️ 21:00-23:00 3 черга

➡️ 22:00-24:00 6 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.