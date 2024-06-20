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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 21 червня

21.06.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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21 червня на Тернопільщині з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово. 

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“З 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки 7 масованих атак росіян по енергооб’єктах, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00  1 черга
➡️ 00:00-01:00  4 черга
➡️ 01:00-04:00  5 черга
➡️ 02:00-04:00  2 черга
➡️ 04:00-06:00  4 черга
➡️ 04:00-07:00  6 черга
➡️ 07:00-10:00  1 черга
➡️ 10:00-13:00  2 черга
➡️ 13:00-16:00  3 черга
➡️ 13:00-15:00  6 черга
➡️ 15:00-18:00  1 черга
➡️ 16:00-19:00  4 черга
➡️ 18:00-21:00  2 черга
➡️ 19:00-22:00  5 черга
➡️ 21:00-23:00  3 черга
➡️ 22:00-24:00  6 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.

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Теги: Тернопільська область, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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