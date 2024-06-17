Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 18 червня

Завтра, 18 червня, з 00:00 до 24:00 год на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області у вівторок, 18 червня, плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00 1 черга

➡️ 02:00-05:00 2 черга

➡️ 05:00-08:00 3 черга

➡️ 08:00-11:00 4 черга

➡️ 11:00-14:00 5 черга

➡️ 14:00-17:00 6 черга

➡️ 15:00-18:00 3 черга

➡️ 17:00-20:00 1 черга

➡️ 18:00-21:00 4 черга

➡️ 20:00-23:00 2 черга

➡️ 21:00-23:00 5 черга

➡️ 23:00-24:00 3 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.