Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 18 червня

Завтра, 18 червня, з 00:00 до 24:00 год на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області у вівторок, 18 червня, плануються в наступні години:
➡️ 00:00-02:00 1 черга
➡️ 02:00-05:00 2 черга
➡️ 05:00-08:00 3 черга
➡️ 08:00-11:00 4 черга
➡️ 11:00-14:00 5 черга
➡️ 14:00-17:00 6 черга
➡️ 15:00-18:00 3 черга
➡️ 17:00-20:00 1 черга
➡️ 18:00-21:00 4 черга
➡️ 20:00-23:00 2 черга
➡️ 21:00-23:00 5 черга
➡️ 23:00-24:00 3 черга
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.
Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.