Батько! Для хлопчика — приклад наслідування, для дівчинки — принц на білому коні. Ця відповідальність дуже серйозна. Варто розглянути, чого не можна робити батькові сімейства при власній дитині. Неважливо, син у нього росте чи донька, інформує Ukr.Media.

Брехати

Після риболовлі з сином тато гордо розповідає захопленій мамі про те, що він упіймав: «Вооооот таку рибину!». Начебто нічого страшного, просто тато сподівається на додаткові бонуси з маминого боку сьогодні ввечері. Але малюк був із татом, коли рибалка-родич витягнув на берег окуня розміром з долоню. І зараз йому зовсім не зрозуміло, навіщо тато перебільшує свої здобутки. А потім мама дивується, чому синочка розповідає, що за обідом він з’їв «Вооооот таку тарілку супу!» і він зовсім не голодний, хоча сам проковтнув лише пару ложок.

Показувати страх

– Татку, в моїй спальні павук! Забери його, будь ласка!

– Фу! Павук! Моя золота, попроси маму. Вона легко з ним упорається.

Для малюків тато — найсміливіша і відважна людина на землі. І якщо він чогось боїться, їм цього слід боятися з подвійною силою. Не піддавайтеся паніці, дорогі чоловіки. Просто подавіть у собі природну гидливість, і рішуче атакуйте павука. Нехай ваші домочадці захоплюються сміливістю та безстрашністю доморощеного лицаря і беруть із вас приклад! Тоді в майбутньому на вас обов’язково чекає нагорода. Колись ваша маленька принцеса скаже: «Буду шукати собі чоловіка такого ж сміливого, як мій улюблений татко!».

Загравати з чужими жінками

«Ну як пропустити таку красуню, і не посигналити їй услід? Я ж чоловік ще о-го-го! Тримайтеся, пані!».

Ні і ще раз ні! Утримайтеся від подібних проявів уваги у бік чарівних незнайомок, принаймні поки з вами дитина. Для неї мама — найкраща та найгарніша жінка у світі. Принаймні поки що. А ваші знаки уваги чужій тітці можуть зародити в дитині страх, що її родина може розвалитися. Адже судячи з поведінки тата, мама для нього не така вже й хороша.

З’ясовувати стосунки з дружиною

Звичайно, ви дуже хотіли купити цей спінінг. І вже навіть зібрали на це необхідну суму, а тут з’ясовується, що дружині потрібні нові чоботи. Ми вас дуже розуміємо, але постарайтеся знизити децибели, і оберніться на карапуза. Бачите, він наляканий, і найбільший його страх зараз — втратити одного з батьків. Перенесіть розмову на інший час, коли малюка не буде вдома або погодьтеся, нарешті, що чоботи важливіші за спінінг.

Обговорювати домочадців

«А я так хотів цей спінінг! Уявляєш, сину, а їй чоботи подавай!». Такий підхід до взаємин з дитиною докорінно неправильний. Як і подібні випади: «Твоя бабуся мені весь мозок з’їла і кров’ю моєю запила!». Намагайтеся утриматися від злісних та саркастичних коментарів у бік членів сім’ї. Нехай малюк сам складе думку щодо домочадців та родичів. Можливо, вона навіть буде збігатися з вашою.