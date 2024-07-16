Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 17 липня

На Тернопільщині 17 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

З 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00 2 черга

➡️ 00:00-02:00 1 черга

➡️ 01:00-04:00 6 черга

➡️ 02:00-05:00 5 черга

➡️ 04:00-07:00 4 черга

➡️ 05:00-09:00 3 черга

➡️ 06:00-10:00 2 черга

➡️ 07:00-11:00 1 черга

➡️ 09:00-13:00 6 черга

➡️ 10:00-14:00 5 черга

➡️ 11:00-15:00 4 черга

➡️ 13:00-16:00 3 черга

➡️ 14:00-18:00 2 черга

➡️ 15:00-19:00 1 черга

➡️ 16:00-20:00 6 черга

➡️ 17:00-21:00 5 черга

➡️ 18:00-22:00 4 черга

➡️ 19:00-23:00 3 черга

➡️ 20:00-24:00 2 черга

➡️ 21:00-24:00 1 черга

➡️ 23:00-24:00 6 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.