Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 17 липня

На Тернопільщині 17 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
З 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, – повідомляють енергетики.
Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️ 00:00-01:00 2 черга
➡️ 00:00-02:00 1 черга
➡️ 01:00-04:00 6 черга
➡️ 02:00-05:00 5 черга
➡️ 04:00-07:00 4 черга
➡️ 05:00-09:00 3 черга
➡️ 06:00-10:00 2 черга
➡️ 07:00-11:00 1 черга
➡️ 09:00-13:00 6 черга
➡️ 10:00-14:00 5 черга
➡️ 11:00-15:00 4 черга
➡️ 13:00-16:00 3 черга
➡️ 14:00-18:00 2 черга
➡️ 15:00-19:00 1 черга
➡️ 16:00-20:00 6 черга
➡️ 17:00-21:00 5 черга
➡️ 18:00-22:00 4 черга
➡️ 19:00-23:00 3 черга
➡️ 20:00-24:00 2 черга
➡️ 21:00-24:00 1 черга
➡️ 23:00-24:00 6 черга
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.
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