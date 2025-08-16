Екс-ректора Тернопільського педуніверситету призначено на новий строк

У Міністерстві освіти і науки України 7 серпня підписали наказ про призначення Богдана Буяка ректором Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Колектив університету привітав Богдана Буяка з призначенням: “Переконані, що під Вашим керівництвом університет продовжить впевнено крокувати шляхом якісних змін, зростання авторитету серед педагогічних вишів України, зміцнення міжнародних зв’язків та впровадження інновацій в освіті”, — йдеться у повідомленні.

А до того колишнього керівника Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Богдана Буяка переобрали на посаду ректора у рідній альма-матері. На цей раз Богдан Буяк боровся за посаду з професоркою Іриною Задорожною.

25 червня за нього свої голоси віддав 301 виборець. За доктора педагогічних наук, професора Ірину Задорожну – 230 голосів.

Загалом у виборах зареєструвалося 638 виборців, з них 573 осіб взяли участь у голосуванні. Також комісія визнала недійсними 10 бюлетенів, ще 65 лишилися невикористаними, а 32 виборці не підтримали жодного кандидата.

Загалом за посаду ректора ТНПУ змагалося сім кандидатів. До другого туру вийшли Богдан Буяк та Ірина Задорожна. У першому турі вони отримали 192 і 95 голосів відповідно.

«Вибори визнані оргкомітетом такими, що відбулися, оскільки участь у голосуванні взяли більше ніж 50 відсотків виборців, які мають право брати участь у виборах, а один з кандидатів набрав більш ніж 50 відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні під час другого туру», – повідомили в ТНПУ.

Богдан Буяк народився 26 жовтня 1974 року в місті Тернополі у сім’ї службовців. В 1992 році закінчив Тернопільську школу №11. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію «Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944 – 50-х років» за спеціальністю «Історія України». В 2013 році захистив докторську дисертацію з філософських наук. У 2017 році очолив Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.