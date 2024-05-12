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Назавжди молоді: двоє воїнів на щитів повернулися на рідну Чортківщину

12.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Духовне, Теми

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Сум і горе вкотре огорнули Чортківщину. Додому на щиті повернулися двоє мужніх воїнів, котрі віддали за волю України найцінніше – свої життя. На подвір’ї собору верховних апостолів Петра і Павла люди навколішки зустріли двох Героїв. Ще зовсім молодих Героїв, які мали б розбудовувати Україну, та в Бога на них були інші плани.  

Чортківщина омиваючись слізьми  зустріла 25-літнього Білика Антона з с. Пастуше Чортківської громади та 35-літнього Войчишина Віктора із Білобожницької громади.
Білика Антона призвали на військову службу 27 липня 2023 року. Він був молодшим сержантом, служив командиром піхотного відділення у військовій частині А4947. 5 травня поблизу населого пункту Роботине Запорізької області відбувся останній бій нашого воїна, розповіли на сторінці міськради.
Чин похорону розпочнеться у неділю, 12 травня, о 14 год. у с. Пастуше.
Войчишин Віктор служив старшим стрільцем-оператором мотопіхотного відділення. Загинув поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області, виконуючи бойове завдання.
Чин похорону розпочнеться у неділю, 12 травня, о 14 год. у с. Білобожниця.

Теги: Чортків, на щиті, військові загинули

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