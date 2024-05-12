Назавжди молоді: двоє воїнів на щитів повернулися на рідну Чортківщину

Сум і горе вкотре огорнули Чортківщину. Додому на щиті повернулися двоє мужніх воїнів, котрі віддали за волю України найцінніше – свої життя. На подвір’ї собору верховних апостолів Петра і Павла люди навколішки зустріли двох Героїв. Ще зовсім молодих Героїв, які мали б розбудовувати Україну, та в Бога на них були інші плани.

Чортківщина омиваючись слізьми зустріла 25-літнього Білика Антона з с. Пастуше Чортківської громади та 35-літнього Войчишина Віктора із Білобожницької громади.

Білика Антона призвали на військову службу 27 липня 2023 року. Він був молодшим сержантом, служив командиром піхотного відділення у військовій частині А4947. 5 травня поблизу населого пункту Роботине Запорізької області відбувся останній бій нашого воїна, розповіли на сторінці міськради.

Чин похорону розпочнеться у неділю, 12 травня, о 14 год. у с. Пастуше.

Войчишин Віктор служив старшим стрільцем-оператором мотопіхотного відділення. Загинув поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області, виконуючи бойове завдання.