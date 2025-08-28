Двоє тернополян стали “Заслуженими” з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2025 року, у День Незалежності України, Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох видатних жителів Тернопільської області за їхній значний внесок у розвиток освіти та медицини. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті Глави держави.

Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Миколі Мирославовичу Митнику, ректору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, за вагомий внесок у розвиток вищої освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців.

Почесне звання «Заслужений лікар України» отримала Ніна Михайлівна Шкільнюк, лікарка відділення Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, за багаторічну віддану працю в галузі охорони здоров’я та порятунок людських життів.