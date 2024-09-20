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ДТП у Тернополі: на пішохідному переході під колеса авто потрапили двоє школярів

20.09.2024

Ірина Нова

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Події, Тернопільщина, Новини

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18 вересня о 16:40 у Тернополі на вулиці Текстильній трапилася ДТП у якій постраждало двоє дітей. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки працівники поліції встановили, що водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись вулицею Текстильна, допустив наїзд на дітей, які знаходилися на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілих з тілесними ушкодженнями бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні. Загрози життю школярів немає.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Теги: аварія з потерпілими, ДТП на пішохідному переході, Тернопіль, школярі

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