Аварія сталася близько 12-ї години вулиці Замонастирська. Зіткнулись три автомобілі.

Як повідомляють у патрульній поліції Тернополя, рух транспорту на даній вулиці ускладнено. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.

Водіїв просять планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, за минулий місяць співробітники поліції оформили 9 147 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

У серпні на дорогах Тернопільщини трапилося 227 дорожньо-транспортних пригод. Із них 61 – із постраждалими, в яких 13 людей загинули, ще 80 отримали травми. 16 аварій трапилося за участю пішоходів. 28 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку.