ДТП на Тернопільщині: п’ятьом постраждалим надали медичну допомогу

18 квітня на дорогах Тернопільщини трапилися дві ДТП, в результаті яких п’ятеро людей звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Про це інформують в ГУНП у Тернопільській області.

Перша автопригода сталася автодорозі “Бучач-Чортків-Скала-Подільська” близько 7:40 год.

«Водій вантажного автомобіля “ГАЗ 512″, здійснюючи маневр повороту ліворуч, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем “Opel Vectra”. На момент аварії в салоні легкового авто був водій та троє пасажирів. Їм усім надавали медичну допомогу», – повідомляють поліцейські.

Попередньо кермувальники були тверезі. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

ДТП з травмованими трапилася того ж ранку і між селом Ягільниця та Чортковом.

«Близько 10:00 водій автомобіля “Skoda”, здійснюючи розворот, не пропустив автомобіль «Volkswagen Passat», який рухався в попутному напрямку, та врізався у нього. Унаслідок зіткнення водія із «Volkswagen Passat» госпіталізували до відділення інтенсивної терапії», – йдеться у повідомленні.