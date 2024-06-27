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Дружині полеглого воїна Любомира Крупи передали нагороду

27.06.2024

Ірина Нова

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Війна з рф, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Джерело: Суспільне

Теги: Тернопільщина, тернопільська обласна рада, загиблі герої, 105 окрема бригада територіальної оборони, Любомир Крупа

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