Допомога ЗСУ на Великдень: мер Тернополя Надал вчергове повіз захисникам на передову дрони, Великодні паски та військове спорядження

Передали на передовій нашим Героям-захисникам необхідну техніку та обладнання. Також паски та різноманітні великодні смаколики, які своїми руками зробили тернопільські дітки. Наші воїни відчули на фронті радість Христового Воскресіння. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, волонтери об’їхали три фронтові підрозділи.

Маскувальні сітки та тактичне взуття для 10 окремої гірсько-штурмової бригади

«Зараз – на Сході. Разом з волонтерами привезли хлопцям з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади паски до Великодня, смаколики, листи від маленьких тернополян, маскувальні сітки, тактичне взуття, ліхтарі та багато іншого. Дякую нашим захисникам! Хай великодні смаколики та подарунки від маленьких тернополян допоможуть відчути радість Воскресіння Христового, хоч і далеко від дому. А Господь Бог нехай оберігає вас та дарує сили!», – повідомив Сергій Надал.

FPV-дрони для «Карпатської Січі» імені Олега Куцина

«Заїхали до бійців підрозділу «Карпатська Січ» імені Олега Куцина. Цього разу привезли їм 30 FPV-дронів, зарядні станції, великодні смаколики! Від імені Тернопільської громади низький вам всім уклін та вдячність. Ви творите дива, мужньо тримаєте позиції, відвойовуєте нашу свободу! Нехай усіх вас береже Матір Божа!», – заявив Сергій Надал.

Дрони та маскувальні сітки для 55 батальйону

«Також відвідали наших Героїв з 55 батальйону. Передали великодні смаколики від маленьких тернополян. Також передали тепловізійні приціли, Мавіки 3-Т, маскувальні сітки. Нехай ця техніка рятує життя наших воїнів та допомагає нищити московського окупанта. Нехай береже Господь всіх захисників України», – підкреслив Сергій Надал.

Нагадаємо, понад 60 ящиків різноманітніших продуктів зібрали під час благодійної акції «Я вірю в ЗСУ». Вже другий рік поспіль таку ініціативу напередодні Великодня втілюють в життя управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради спільно з Туристично-інформаційним центром міста Тернополя. Ці вантажі вже доставили на фронт.

Левову частку з тієї кількості зібраних продуктів вклали тернополяни – дорослі й діти. Хтось приніс, приготувавши самостійно чи придбавши у крамниці, щось смачненьке для наших воїнів. Також принесли й домашні консервації – варення та соління, тушкованки, мед, згущене молоко, найрізноманітніші консерви, печиво, вафлі, цукерки, батончики, крупи та макаронні вироби, цукор, супи, засоби гігієни тощо. Передали для захисників й найголовніше – великодні паски та дитячі листи з привітаннями.

Новина від пресслужби.