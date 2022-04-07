Уся Підволочищина допомагає нашим Збройним силам та переселенцям, які вимушено покинули рідні домівки у час війни. Центр надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради спільно з громадською організацією «Десниця» також долучається до добрих справ.

– Понад 300 осіб, що постраждали від воєнних дій, знайшли прихисток на ночівлю, перепочинок, харчування у нашому комунальному закладі «Центр надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради», – каже його керівник, депутат Підволочиської селищної ради Оксана КАПЕЛУСЬ. – Понад тридцять внутрішньо переміщених осіб щоденно харчуються у благодійній їдальні «Милосердя», що діє при нашому терцентрі, понад п’ятдесят потребуючих осіб одержали допомогу одягом, продуктами харчування, засобами гігієни у цей складний воєнний період. Понад тисяча українців, котрі змушені покинути свої домівки, у пункті обігріву отримують воду, теплі напої, їжу. Приїжджі також мають бесіди з духівником, психологом, фахівцями з соціальної роботи. Тут надають послуги переселенцям з прання та ремонту одягу, у пошуку житла та роботи.

Дуже суттєво допомагає Підволочиська селищна рада, а також всім необхідним воїнів та переселенців підтримують жителі громади і добродії з-за кордону. Зокрема, отримали одяг, продукти харчування від мешканців міст Молінелла та Феррара (Італія) завдяки отцю Василю та волонтеру Руслану Горбатюку.

Також дбаємо про своїх 262 одиноких людей похилого віку. Щоденно харчуємо 20 місцевих потребуючих і 30 внутрішньо переміщених осіб.

У відділенні стаціонарного догляду в смт Підволочиськ нині мешкають 14 людей, якими ми опікуємося, а у селі Галущинці нашої громади – 25, у тому числі двоє вимушених переселенців.

З добром, милосердям, співчуттям та відкритим серцем ми зустрічали онкохворих діток з батьками, які зупинялися у нас ненадовго, бо їхали за кордон на лікування, інвалідів та людей, які їх супроводжували.

Пані Оксана каже, що окремо хоче подякувати мешканцям Підволочиської громади за їх згуртованість та людяність. З першого дня війни краяни, об’єднавшись, почали допомагати ЗСУ, приймати у власних оселях вимушено переміщених осіб, пекти пиріжки, печиво, ліпити вареники, готувати тушонки, плести сітки, зварювати «їжаки».

За час війни за підтримки волонтерів з країн Європи, а також благодійних фондів Підволочищина отримали 13 машин гуманітарного вантажу з таких країн, як Італія, Німеччина, Польща, Шотландія, Португалія, Франція, з різних благодійних фондів.

За місяць війни з волонтерського центру при Підволочиській селищній раді було відправлено 48 транспортних засобів у дитячі лікарні, гуманітарні центри для людей, які потребували найнеобхіднішої допомоги.

У цій громаді знайшли свій другий дім 1263 вимушено переселених особи, які втратили свій дім і знайшли прихисток на Підволочищині. Понад 10 тисяч осіб-біженців проживали тут «транзитом», рухаючись на Захід. У кожного з них своя історія, своє горе…

За цей місяць були і радісні моменти: дві жінки з числа вимушено переселених осіб народили здорових дітей у Підволочиському пологовому відділені, одна пара зареєструвала шлюб.

Вірмо, що попереду у нас ще багато хороших подій, а найголовніше – мир. Український народ незламний, адже «В єдності сила народу. Боже, нам єдність подай»…