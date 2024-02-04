Добра традиція «Віфлеєму» у с. Городище Козлівського деканату

Для волонтерів Всеукраїнської християнської місії «Віфлеєм» вже стало доброю традицією під час різдвяно-йорданських свят навідуватися до с. Городище Козлівського деканату. І цього року вони з парафіянами і парохом церкви Успення Пресвятої Богородиці спільною молитвою, колядками, щедрівками прославили народженого Младенця-Христа, помолилися за перемогу над ворогом і мир, а також українських воїнів, поранених і полонених.

Діяльність місії розпочалася у 1997 році. Її засновником був Михайло Дубілевський, який об’єднав навколо себе однодумців, котрим була небайдужа доля сиріт, малозабезпечених сімей, людей похилого віку, одиноких. Після смерті Михайла його справу продовжила дружина Леся (нині також світлої пам’яті) та діти. За час свого існування «Віфлеєм» допоміг тисячам людей у непростих життєвих обставинах.

На завершення доброчинної акції учасники отримали солодощі, м’які іграшки, молочну продукцію. Парох церкви Успення Пресвятої Богородиці о. Богдан Зінченко виголосив подячне слово і всі разом заспівали «Многая літа».