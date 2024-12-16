До Тернополя привезли Вифлеємський вогонь миру

До Тернополя Вифлеємський вогонь миру привезли учасники національної скаутської організації “Пласт”. Урочиста передача відбулася у пластовій домівці.

Про це Суспільному телефоном повідомила референтка проєктів Тернопільського Пласту Яна Чайковська.

“У суботу, 14 грудня пластуни отримали Вогонь миру на офіційній церемонії в Австрії. Наступного дня вогонь прибув до України. Була офіційна передача на Центральному залізничному вокзалі у Києві, а трохи пізніше у пластовій домівці в Тернополі”, — розповіла Яна Чайковська.

За її словами, у церемонії взяли участь пластуни, капелани і охочі тернополяни. Далі Вогонь Миру передадуть до храмів, медичних і навчальних закладів, а також українським військовим і родинам загиблих захисників.

“Усі охочі будуть мати можливість перепалити Вогонь миру у визначених місцях. Його можна гасити після перепалення, адже він не втрачає своєї сили. Для нас, українців Вифлеємський вогонь це символ стійкості, єдності і боротьби зі світлом проти темряви, яка щодня намагається нас знищити. У єдності ми даємо їй відсіч, адже лише світлом ми здатні перемогти темряву”, — сказала Яна Чайковська.