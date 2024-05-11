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До міських кладовищ Тернополя завтра курсуватиме більше громадського транспорту

11.05.2024

Ірина Нова

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Новини, Суспільство, Тернопільщина

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У Тернопільській міській раді повідомили про збільшення кількості громадського транспорту, що курсуватиме до міських кладовищ у Провідну неділю. 

Громадський транспорт курсуватиме до кладовищ за таким розкладом:

  • Кладовище на вул. Микулинецькій:

12 травня передбачено роботу транспорту на тролейбусному маршруті №8 та автобусних маршрутах №№ 5, 5А, 8, 18, 31 в кількості, відповідно до розкладів руху на робочі дні.

  • Кладовище (с. Підгороднє):

12 травня виконання усіх рейсів автобусами маршрутів №11, № 27 до міського кладовища в с. Підгороднє, згідно розкладів руху на робочий день;

виконання рейсів автобусами маршруту №1А до міського кладовища в с.Підгороднє, відповідно до затвердженого розкладу руху та потреб пасажиропотоку.

  • Кладовище (Львівське шосе):

12 травня передбачено роботу двох автобусів маршруту №32 відповідно до затвердженого розкладу руху.

На кілька днів перекриють одну із вулиць в Тернополі

 

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, громадський транспорт, міські кладовища

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