До міських кладовищ Тернополя завтра курсуватиме більше громадського транспорту

У Тернопільській міській раді повідомили про збільшення кількості громадського транспорту, що курсуватиме до міських кладовищ у Провідну неділю.

Громадський транспорт курсуватиме до кладовищ за таким розкладом:

Кладовище на вул. Микулинецькій:

12 травня передбачено роботу транспорту на тролейбусному маршруті №8 та автобусних маршрутах №№ 5, 5А, 8, 18, 31 в кількості, відповідно до розкладів руху на робочі дні.

Кладовище (с. Підгороднє):

12 травня виконання усіх рейсів автобусами маршрутів №11, № 27 до міського кладовища в с. Підгороднє, згідно розкладів руху на робочий день;

виконання рейсів автобусами маршруту №1А до міського кладовища в с.Підгороднє, відповідно до затвердженого розкладу руху та потреб пасажиропотоку.

Кладовище (Львівське шосе):

12 травня передбачено роботу двох автобусів маршруту №32 відповідно до затвердженого розкладу руху.