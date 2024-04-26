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До кладовищ Тернополя курсуватиме більше транспорту

26.04.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Напередодні Великодніх свят до кладовищ Тернополя буде збільшено кількість рейсів громадського транспорту, інформують у міській раді.

  • До кладовища на вул. Микулинецькій:
    5 травня та 12 травня курсуватиме тролейбус №8 та автобуси № 5, 5А, 8, 18, 31.
  • До кладовища с. Підгороднє:
    з 23 квітня по 3 травня та у вихідні 27-28 квітня і 4 травня з 10 до 19 години курсуватимуть по три автобуси №11 та №27.

5–7 травня та 12 травня автобуси №11 і 27 возитимуть пасажирів згідно з розкладом руху;

 автобус №1А возитиме пасажирів відповідно до затвердженого розкладу.

  • До кладовища біля с. Довжанка:
    5–7 травня та 12 травня курсуватиме автобус №32 відповідно до затвердженого розкладу.

Джерело: ТМР

Теги: міські кладовища, Тернопіль, громадський транспорт

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