До кладовищ Тернополя курсуватиме більше транспорту

Напередодні Великодніх свят до кладовищ Тернополя буде збільшено кількість рейсів громадського транспорту, інформують у міській раді.

До кладовища на вул. Микулинецькій:

5 травня та 12 травня курсуватиме тролейбус №8 та автобуси № 5, 5А, 8, 18, 31.

5 травня та 12 травня курсуватиме тролейбус №8 та автобуси № 5, 5А, 8, 18, 31. До кладовища с. Підгороднє:

з 23 квітня по 3 травня та у вихідні 27-28 квітня і 4 травня з 10 до 19 години курсуватимуть по три автобуси №11 та №27.

5–7 травня та 12 травня автобуси №11 і 27 возитимуть пасажирів згідно з розкладом руху;

автобус №1А возитиме пасажирів відповідно до затвердженого розкладу.