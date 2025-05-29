До Дня Героїв у ЗУНУ провели патріотичну акцію «Нескорені, незламні, незборимі!»

Щорічно 23 травня українці відзначають День Героїв. Це особливий день, коли серце нації б’ється повільніше і глибше. Його не святкують гучно. Його проживають із тишею у грудях, зі сльозою на очах, із гордістю і вдячністю в серцях. Цього дня ми говоримо про Героїв усіх часів нашої історії – від славних козаків до воїнів теперішньої війни.

У Західноукраїнському національному університеті відбулася патріотична акція «Нескорені, незламні, незборимі!». З гордістю і любов’ю в серці прозвучав наш оберіг, наш незмінний славень, Державний Гімн України у виконанні лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів, студентки факультету фінансів та обліку, фахівця відділу творчої самореалізації та виховання Ірини Шегеди.

Вся університетська родина вшанувала полеглих за волю та незалежність України хвилиною мовчання. Щемно виконав пісню «Кленова балада» студент соціально-гуманітарного факультету, соліст театру пісні «Для тебе» Богдан Андрійчук.

Перед присутніми на акції було розгорнуто 48 світлин-портретів Героїв, наших студентів та випускників. Хтось із них пішов на фронт добровольцем ще у 2014-му. Хтось – у перші дні великої війни. Вони віддали найцінніше – своє молоде, талановите, щире життя – за те, щоб ми могли вчитися, будувати, мріяти. Західноукраїнський національний університет шанує своїх Героїв, проводить акції пам’яті, зустрічі з родинами загиблих. В університетській бібліотеці ім. Л. Каніщенка діє проєкт «Літопис мужності», який нагадує нам про ціну свободи, незламність та відданість наших Героїв.

Не так давно наша студентська молодь зустрічалася з матір’ю Олександра Орляка – полеглого захисника України. Пані Леся презентувала свою книгу «Ти зробив усе, що зміг…». Виступаючи, вона наголосила:”Нам з вами випало жити в час, коли кожним прожитим, мирним днем та сонячним світанком ми завдячуємо Збройним Силам України”.

Студенти нашого університету не лишилися байдужими. Вони не лише прочитали книгу, а й написали свої відгуки. Ці відгуки сьогодні студенти подарували матері Героя – Лесі Орляк. Учасники акції віддали честь і шану не тільки загиблим захисникам України, а й тим, хто поставив свободу вище за комфорт, тим, хто сьогодні в окопах. Вони живі. Вони – наші сучасники. Кожна їхня ніч без сну – це наш спокій, кожен їхній крок під вогнем – це ще один день нашого життя.

В акції були залучені учасники творчих колективів відділу творчої самореалізації та виховання: Дарина Невідомська, Дмитро Стасів, Дмитро Худик, Вікторія Шевчук, Іванна Карпунь, Павло Солтис, студенти центру підготовки офіцерів запасу та студенти юридичного факультету. Честь і слава Героям України!Усім тим, хто поліг, і тим, хто стоїть. Бо доки є Герої – доти є Україна.

Джерело: ЗУНУ