До 6 років ув’язнення засуджено двох чоловіків за підпал автомобіля військовослужбовця

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок двом жителям Тернополя, які у вересні 2024 року підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ, діючи на замовлення російських спецслужб. 55-річний та 57-річний чоловіки отримали покарання у вигляді 6 років та 6 років 6 місяців позбавлення волі відповідно.

Як встановило слідство, зловмисники відгукнулися на оголошення про «підробіток» у телеграм-каналі, де представники спецслужб РФ доручили їм підпалювати автомобілі українських військових. Уночі на вулиці Слівенській у дворі багатоповерхівки вони облили бензином та підпалили фургон ЗАЗ Vida Cargo, який належав військовослужбовцю. Вогонь повністю знищив автомобіль, а також пошкодив припарковану поруч Toyota Avensis. Зловмисники зафіксували свої дії на відео як доказ виконаної роботи.

Поліція оперативно затримала підозрюваних. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна, вчинене групою осіб) КК України.