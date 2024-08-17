До 375-річчя битви під Зборовом

Ця битва, яка стала кульмінацією Зборівського походу, мала далекосяжні наслідки для української історії, адже саме тоді відбулося відновлення української державності в формі Гетьманщини — Української козацької держави. Вона стала першою українською державою, визнаною іншими країнами, після втрати незалежності в княжі часи.

У поході проти польського короля Яна Казимира козацьке військо налічувало 360 тисяч чоловік. Головний табір розташувався в Білій Церкві, звідки полки поступово рушали на захід, відбиваючи польські війська, які з травня 1649 року вторглися на українські землі. Кульмінацією цього протистояння стали події 15–16 серпня, коли польські війська опинилися в повній облозі українського війська.

Це був момент, коли Богдан Хмельницький мав змогу диктувати свої умови польському королю. Однак ситуація змінилася через зраду кримського хана Іслам-Гірея ІІІ, який, побоюючись зростання української сили, перейшов на бік Польщі. Як наслідок, 18 серпня 1649 року було укладено Зборівський договір, який хоч і не задовольнив народні маси, але заклав правові основи для подальшого розвитку Української козацької держави.

Історичне значення Зборівської битви та підписання мирного договору неодноразово відображалося в численних джерелах, серед яких літописи Самійла Величка, Самовидця, Львівський літопис, а також інші документи та дослідження, включаючи праці відомих істориків. Значну увагу цим подіям приділив Іван Крип’якевич, який розглядав Зборівський договір як віху в історії України.

В історичній літературі відомі кілька текстів Зборівського договору. Один з них викладений у знаменитому творі невідомого автора «Історія Русів», виданому у 1846 році. Твір доступний для українського читача у перекладі І. Драча. Баталії на берегах Стрипи описані в «Літописах» Самійла Величка, Самовидця, Львівському літописі, у книзі французького військового діяча, дипломата П’єра Шевальє інших документах.

Наукове дослідження періоду національно-визвольної боротьби 1648 -1657 років , зокрема Зборівської битви розпочалося у ХІХ столітті. Тоді ж почали вводити у науковий обіг архівні документи про ці події. Докладно битва описана істориком І. Крип’якевичем. Підсумок переможної баталії – Зборівський мир 18 серпня 1649 року – вчений розглядає як віху історії, що заклала «правні основи козацької держави» – визначила її територію, чисельність армії, правові стосунки з Річчю Посполитою.

З нагоди 375-річчя Зборівської битви у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки діє книжково-ілюстративна виставка «Відлуння козацької слави». В експозиції — праці українських істориків І. Крип’якевича, І. Огієнка, К. Гуслистого, Є. Яцкевича, Д. Дорошенка, В. Антоновича ; сучасних дослідників та публіцистів – В. Смолія, В. Степанкова, С. Плохія, П. Кралюка, Б. Андрушківа, В. Окаринського та інших.

Серед презентованих видань –праця П. Шевальє «Історія війни козаків проти Польщі», «Англійський текст Зборівського договору з 1649 року» , опублікований у збірці вибраних праць українського історика діаспори Т. Мацьківа; текст Зборівського трактату на сторінках книги «Історія русів».

Привертають увагу видання Зборівського історико-краєзнавчого музею «Зборівська битва» – часопис «Білий Берег», один із номерів якого присвячений 370-й річниці Зборівської битви та публікує матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія козацтва та його роль в українському державотворенні», розвідка тернопільського письменника, краєзнавця, редактора Б. Мельничука «Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині», тощо.

Важливу частину виставки складають твори, присвячені художньому відображенню подій Зборівської битви. Представлені літературні твори поета, журналіста, засновника музею «Зборівська битва» Г. Радошівського, тернопільських поетів Г. Петрука-Попика та П. Тимочка підкреслюють значення цієї історичної події для національної свідомості.

Особливий інтерес викликає робота краєзнавця В. Шевчука, який зібрав і систематизував список наукових та художніх джерел під назвою «Зборівська битва і Зборівська мирна угода 1649 року: до бібліографії писемних джерел». Ця праця стала цінним внеском у дослідження історії козацької доби.

Зборівська битва залишається важливою частиною української історії, що відзначає початок відновлення української державності. Сьогодні, через 375 років, ми продовжуємо вшановувати подвиги наших предків, які боролися за свободу та незалежність України, і виставка в Тернопільській обласній бібліотеці є свідченням того, що пам’ять про ці події жива й надалі надихає нові покоління.

Марія Іванків, головний бібліотека відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ