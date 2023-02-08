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Дешевші і “заборонені в Європі”: у Тернополі “Укрпошта” вляпалася у скандал через LED-лампи

08.02.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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У Тернополі на пошті почали видавати не ті LED-лампи, які повинні були. Замість обіцяної фірми Philips тернополяни отримують Osram. Містяни обурюються та повідомляють, що інші лампи гірші за рівнем енергоощадження.

Про це написав тернополянин Святослав Журовський на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Що відомо про скандал у Тернополі

В Україні діє програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Причиною цьому стало скорочення споживання електроенергії. Обмін можна здійснити в місцевих відділеннях Укрпошти, яка вже видала 1 000 000 оновлених ламп.

Проте в деяких українців виникають суттєві питання з приводу обміну. Так, наприклад, у Тернополі почали видавати лампочки фірми Osram замість обіцяної Philips.

“Народ обурюється, що лампочки мали бути Філіпс, а дають о-Срам! Невже, наші поштарі такі підприємливі?”, – повідомляє тернополянин Святослав Журовський.

Він також зазначив, що не всі відділення пошти справляються з додатковим навантаженням у вигляді обміну, що спричиняє додаткові черги.

Відмінності продукції цих двох фірм полягають у ціні та рівні енергоощадження. LED-лампа від Osram коштує в середньому 60 гривень, а від Philips – 72 гривні.

Крім того, дорожча лампочка є потужнішою на 4 Вт та має вищий еквівалент лампи розжарювання. Однак, як зазначають виробники, лампа від Osram прослужить на 5 000 годин довше, ніж від Philips.

Інші користувачі повідомляли на сторінці Укрпошти у Facebook, що отримували лампи класу F i G, які мають сумнівну енергоощадність і взагалі заборонені в Європі.

Джерело: За Збручем

Теги: "Укрпошта", LED-лампи

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