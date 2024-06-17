Депутат з Тернопільщини постане перед судом за хабарництво

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу колишнього депутата Тернопільської районної ради Володимира Тимчія, адвоката Ростислава Лукашова та підприємця Ореста Самотяги про хабарництво.

Таке рішення 11 червня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«На підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням (Лукашова – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, (Тимчія – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, (Самотяги – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, призначити судовий розгляд на 14:00 19 червня 2024 року», – йдеться в рішенні.

Як відомо, антикорупційний суд відпустив Тимчія під особисте зобов’язання. На нього поклали наступні обов’язки: прибувати за першим викликом; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, за версією слідства, підприємець Орест Самотяга підбурив потенційного покупця свого аграрного підприємства «Онікс» до надання неправомірної вигоди у сумі $20 тисяч судді Господарського суду Тернопільської області за ухвалення рішення на його користь, а також $300 тис. заступнику керівника Великоберезовицької громади Володимиру Тимчію та адвокату Лукашову за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду.

Водночас Тимчія та Лукашова підозрюють у вимаганні 300 тисяч доларів неправомірної вигоди. Тимчій склав повноваження депутата Тернопільської райради.