У цей день 18 травня 1944 року розпочалась депортація кримськотатарського народу. Менш ніж за місяць радянська влада виселила понад 200 тисяч кримських татар з Криму, звинувативши у співпраці з нацистами.

Той ранок у 1944-му називають трагічним світанком кримськотатарського народу. Лише через понад 40 років вони отримали змогу повернутися.

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Здавалося, всі лиха позаду. Та, у 2014 році внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю. А ті, хто залишився, страждають від ув’язнень, обшуків та утисків