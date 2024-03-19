Де у Тернополі не буде світла: адреси

ВАТ “Тернопільобленерго” оновило адреси та час відключення електричної енергії у Тернополі.

Через ремонти на лініях електропередач та трансформаторних підстанціях з 08:20 до 16:00 год. відбудуться перерви в електропостачанні за адресами: