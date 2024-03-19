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Де у Тернополі не буде світла: адреси

19.03.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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ВАТ “Тернопільобленерго” оновило адреси та час відключення електричної енергії у Тернополі. 

Через ремонти на лініях електропередач та трансформаторних підстанціях з  08:20 до 16:00 год. відбудуться перерви в електропостачанні за адресами:

  • вул. Весела 11;
  • вул. Вояків дивізії “Галичина” 8, 9, 10, 11, 12, 14;
  • вул. Зелена 3, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38;
  • вул. Лисенка 6;
  • вул. Паркова 1, 1а, 2, 4;
  • вул. Монюшка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
  • вул. Шопена 3В. 

Теги: ВАТ "Тернопільобленерго", Тернопіль, вимкнення світла

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