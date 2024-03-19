Де у Тернополі не буде світла: адреси

ВАТ “Тернопільобленерго” оновило адреси та час відключення електричної енергії у Тернополі.
Через ремонти на лініях електропередач та трансформаторних підстанціях з 08:20 до 16:00 год. відбудуться перерви в електропостачанні за адресами:
- вул. Весела 11;
- вул. Вояків дивізії “Галичина” 8, 9, 10, 11, 12, 14;
- вул. Зелена 3, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38;
- вул. Лисенка 6;
- вул. Паркова 1, 1а, 2, 4;
- вул. Монюшка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- вул. Шопена 3В.