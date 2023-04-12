Де купити м’ясо перед Великоднем у Тернополі: порівняння цін

Напередодні Великодня у Тернополі на ринку та у магазинах міста ажіотаж. Люди купують м’ясо, готові ковбаси, шинки і не тільки. Які ціни?

Журналісти “20 хвилин” побували у трьох мережах супермаркетів – «Сільпо», «АТБ» та NOVUS, а також дізналися ціни на Центральному та Овочевому ринку.

Які ціни на свіже м’ясо

На прилавках значно побільшало свинини. У супермаркеті «Сільпо» та NOVUS м’ясо можна купити на вагу. В «АТБ» ми помітили лише фасоване. Вибір там був значно менший.

На ринку у м’ясному павільйоні було багато людей. Ціни відрізняються. Свинячий ошийок коштує в середньому 200-240 грн за кілограм, окіст – 140-150 грн, свинячі ребра – 145-175 грн, грудина – 160-180 грн. Найдешевше сало, яке ми побачили, вартує 50 грн, у середньому ж його продають по 80-150 грн за кілограм.

Ціни дивіться на інфографіці:

Скільки коштують готові ковбаси

У супермаркетах та на ринку можна купити й різні ковбаси. Перед великодніми святами вибір значно побільшав. Є різні види «домашньої» ковбаси, шинка, буженина, балики.

Їх переважно продають у запакованих вакуумних упаковках по 300-600 грамів. Є продукція від різних виробників, тож на одній полиці супермаркету може лежати шинка і по 20, і по 40 грн за 100 грамів.

На інфографіці наведені найнижчі ціни у супермаркетах та на ринку, які ми побачили:

На Центральому ринку виставили цілі стелажі з різним м’ясом. Продають домашні ковбаси, шинки, рульки, м’ясні рулети тощо. Ціни на готові ковбаси нижчі, аніж у супермаркетах, тож тут багато людей. До деяких прилавків цілі черги.