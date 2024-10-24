ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав хабар за відстрочку від мобілізації

Начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили про підозру. Посадовець вимагав у підприємця неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу.

“Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар – талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тис. доларів США”, – ідеться у повідомленні ДБР.

ДБР затримало посадовця 21 жовтня після отримання талонів на пальне. В його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тис. доларів США та 73 тис. грн готівкою.

Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину.

Військкому повідомлено по підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

До суду подане клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних до оборудки осіб.

Джерело: ДБР