Цього року на Тернопільщині втопилися майже два десятки людей

З початку року на водоймах Тернопільської області загинули 17 людей, включаючи чотири дитини, повідомили у ДСНС.
Щоб запобігти подібним нещасним випадкам, пригадаймо основні правила поведінки на воді:
“Закликаємо всіх громадян дотримуватись цих простих правил безпеки та бути пильними, коли перебуваєте біля води. Ваше життя та безпека мають найвищий пріоритет. Нехтування цими застереженнями може мати трагічні наслідки. Давайте разом робити все можливе, щоб уникнути подібних нещасних випадків у майбутньому.
Бережімо себе та інших!”, – звертаються до мешканців краю рятувальники.
Також, у Тернопільській ОВА провели брифінг щодо відкриття купального сезону, летальних випадків на воді, місць відпочинку та правил поведінки у воді. Під час якого, речник пожежно-рятувальної служби Тернопільської області Сергій Данілін, розповів про ситуацію в області та як уникнути нещастя.
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