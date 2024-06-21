Цього року на Тернопільщині втопилися майже два десятки людей

З початку року на водоймах Тернопільської області загинули 17 людей, включаючи чотири дитини, повідомили у ДСНС.

Щоб запобігти подібним нещасним випадкам, пригадаймо основні правила поведінки на воді:

Уникайте водойм, які не призначені для купання або не позначені як безпечні. Ніколи не заходьте у воду на самоті. Беріть з собою друга або родича, хто може надати допомогу у разі потреби. Перед входом у воду перевіряйте глибину водойми. Не ризикуйте, якщо не знаєте, чи є це місце безпечним для купання. Якщо ви не впевнені у своїх плавальних навичках, перед входженням у воду одягайте спеціальне плавальне спорядження або рятувальний жилет. Ніколи не заходьте у воду, будучи під впливом алкоголю! Дотримуйтесь правил безпеки, встановлених органами місцевої влади. Уважно вивчайте попереджувальні знаки та дотримуйтесь обмежень, які встановлені на водоймах. Проводячи час біля води, особливу увагу приділяйте дітям. Ніколи не залишайте їх без нагляду та не дозволяйте їм заходити у воду без супроводу дорослих.



“Закликаємо всіх громадян дотримуватись цих простих правил безпеки та бути пильними, коли перебуваєте біля води. Ваше життя та безпека мають найвищий пріоритет. Нехтування цими застереженнями може мати трагічні наслідки. Давайте разом робити все можливе, щоб уникнути подібних нещасних випадків у майбутньому.

Бережімо себе та інших!”, – звертаються до мешканців краю рятувальники.

Також, у Тернопільській ОВА провели брифінг щодо відкриття купального сезону, летальних випадків на воді, місць відпочинку та правил поведінки у воді. Під час якого, речник пожежно-рятувальної служби Тернопільської області Сергій Данілін, розповів про ситуацію в області та як уникнути нещастя.