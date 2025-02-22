Ціни на нерухомість у Тернополі постійно зростають від початку війни

Вартість нерухомості в Україні продовжує зростати, як і попит на оренду квартир, у тому числі й у Тернополі. За статистикою, в Україні торік саме ринок орендного житла, а не продажу квартир, почувався найкраще. І у 2025 році українцям не варто розраховувати на зниження вартостіорендного житла. Це стосується і нашої Тернопільської області.

За даними Державної служби статистики, середня вартість оренди однокімнатної квартири у грудні 2024 року становила 7220 гривень на місяць, що на 9,3% вище, ніж роком раніше.

Закарпатська область очолює рейтинг регіонів із найвищими цінами на оренду. На другому місці – Львівська область, де оренда подешевшала на 11,4% до 10 449 гривень. Входить у трійку лідерів Рівненська область, де ціни, навпаки, зросли на 37,4%, досягнувши 9 891 гривні. У Києві оренда подорожчала на 10,4%. Середня ціна склала 9 632 гривні, що дозволило столиці посісти четверте місце у списку.

Найбільший приріст цін зафіксовано у західних регіонах країни. Так, в Івано-Франківській області вартість оренди збільшилася на 32,4% (до 8 105 гривень), у Тернопільській — на 31,8% (до 7 385 гривень), а у Волинській – на 34,6% (до 8 069 гривень).

Які ціни на оренду квартир в Україні були у січні 2025? Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить 10 473 грн, а двокімнатної — 12 655 грн.

Найдорожчі однокімнатні квартири в Ужгороді, Львові та Києві. Найбільш доступне орендне житло можна знайти у Миколаєві, Запоріжжі та Харкові – 5 000 грн. У Тернополі 10 000 грн.

Оренда двокімнатних квартир також найдорожча в Ужгороді, Львові та Києві. Найдешевші двокімнатні квартири у Чернігові, Миколаєві, Запоріжжі та Харкові. У Тернополі 11 800 грн.

Серед трикімнатних квартир найвищі ціни у столиці. Винайняти трикімнатну квартиру у Києві в середньому обійдеться у 39 700 грн. Далі йдуть Ужгород та Львів. Найдешевші трикімнатні квартири можна знайти у Харкові та Запоріжжі.

Купують, але не активно

Попит на купівлю житла поки що не досяг рівня, зафіксованого до повномасштабного вторгнення. Аналіз ринку показав, що вартість квадратного метра на вторинному ринку нерухомості у доларовому еквіваленті залишається незмінною у Києві та західних областях України. Водночас в інших регіонах спостерігається зниження цін.

На первинному ринку, навпаки, фіксується зростання вартості житла, особливо у західних областях України. Однак темпи будівництва нового житла залишаються низькими, що пов’язано з нестачею ресурсів та робочої сили.

У Тернополі за останні пів року зросли ціни на житло. Це стосується як квартир у новобудовах, так і помешкань на вторинному ринку.

Ціни на квартири в новобудовах залежать від комплексу, мікрорайону міста та забудовника.

У середньому можемо орієнтувати, що ціна від 600 доларів і вище. Тобто, чим ближче до центру, чим розвинена інфраструктура, тим, звісно, ціна буде дорожча. Залежить також від квадратних метрів.

На однокімнатному ціна буде в межах 25 – 30 тисяч доларів. За двокімнатну квартиру просять від 30 тисяч доларів, за трикімнатну – від 45 000 доларів.

Первинна нерухомість загалом зараз менш популярна. Є попит на житло з ремонтом, в якому відразу можна жити. Якщо аналізувати житло на вторинному ринку, то тут квадратний метр, коштує в середньому 30 тисяч гривень.

За півроку вартість вторинної нерухомості зросла приблизно на 3 – 4%. Однокімнатна квартира в Тернополі на вторинному ринку коштує приблизно 25 тисяч доларів, двокімнатна – трохи більше 30 тисяч доларів, трикімнатна – 35 тисяч і більше.

за останні 6 місяців ціни на житло в новобудовах Тернополя зросли на 8%. По всій країні більше, ніж у Тернополі, ціна зросла лише в Івано-Франківську – на 10%. На вторинці вона виросла на 3%. Загалом за останній півроку є тенденція до зростання ціни на житло в західних областях.