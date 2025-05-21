Центр готовності цивільних запрошує тернополян на тренінг із ментального здоров’я

25 травня о 14:00 відбудеться тренінг «Коли все змінюється: як зберегти цілісність і рівновагу» від Центру готовності цивільних. Захід триватиме 2 години, його проведе психолог Петро Воробець.

Учасники дізнаються, як зберегти ментальне здоров’я в умовах війни, уникнути накопичення негативу та правильно діяти в складних обставинах. Тренінг відповість на питання: що робити, а чого уникати для психологічної стійкості.

Реєстрація обов’язкова за посиланням. Місце проведення повідомлять перед подією.

Організатор: Благодійний фонд Сергія Притули. Партнери: Освітньо-аналітичний центр розвитку громад, UA News Media Group, Na пошті.

Вхід – довільний благодійний внесок на розвиток проєкту за посиланням.