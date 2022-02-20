20 лютого у Києві вшанували День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Українці пам’ятають, що саме 20 лютого 2014 року в самому центрі Києва загинуло найбільше тих, хто прагнув своєї Незалежної та процвітаючої Держави Україна…

Всеукраїнська організація «Асоціація жінок України «Дія» вже четвертий рік поспіль підтримує тиху акцію «Янголи пам’яті», за ініціативи Анжеліки Рудницької та Території А.

Перш за все, тиха акція «Янголи пам’яті» спрямована на те, щоб Революція Гідності не була марною, щоб ці сотні життів, які лягли на вівтар свободи, послідовно вели до кінцевої мети – до нової цивілізованої демократичної правової України.

До акції в Києві долучився і Тернопіль. Представниця ВО «Асоціація жінок України «Дія» Ольга Шахін не тільки вчергове організувала підтримку акції в Тернополі, а й долучилась до акції в Києві.

Символічні паперові янголи з нашого міста, які доправили в столицю Ольга Шахін та Мар’яна Головко, теж майоріли на жовто-блакитних стрічках вулиці Інститутської, як спомин про те, де в 2014 році пролилася кров героїв Небесної сотні…