31 жовтня 2022 року закінчується дія тарифів на електроенергію, які були затверджені ще у 2021 році. Що буде далі?

Згідно з тарифами українські споживачі, які використовують менше ніж 250 кВт на місяць, а це більшість населення України, платить 1,44 грн, ті, що споживають понад 250 кВт платять по 1,68 грн.

Ці тарифи були затверджені постановою уряду №859 від 11 серпня 2021.

Постановою №453 від 16 квітня 2022 року їх дія була пролонгована до 31 жовтня 2022 року. Тобто в листопаді дія цих тарифів закінчується.

Літом 2022 року парламент запровадив мораторій на підвищення цін на газ і тепло. Згідно з ухваленим Законом №7427 встановлений мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води протягом дії воєнного стану та наступні шість місяців після його припинення.

Що буде з цінами на електропостачання від 1 листопада, коли окупанти знищили третину енергосистеми України — питання, яке цікавить всіх українців, та які сподіваються, що чинні тарифи на електроенергію будуть продовжені принаймні до кінця воєнного стану.