Міністерство внутрішніх справ опублікувало інформацію про умови виїзду за кордон для чоловіків, які навчаються в іноземних освітніх закладах. Однак, Кабмін не приймав нових рішень щодо виїзду чоловіків-студентів.

Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд, повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ України.

Що для цього потрібно мати:

студентський квиток або студентську візу,

перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші,

військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову,

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.

У коментарях до відео обурена молодь пише, що студентів іноземних вишів не пропускають через кордон.

Зазначимо, що 12 серпня Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зокрема, це студенти, повідомила на своїй сторінці народна депутатка Юлія Гришина.

Проте, 31 серпня Юлія Гришина у своєму Телеграм-каналі повідомила, що питання на Кабмін про можливість виїзду студентів так і не винесли.

«Про строки та майбутні рішення розповісти не можу, адже не можу відповідати за Інших. Так само На жаль, не я приймаю це рішення. Я зробила все можливе, щоб воно було прийнято. І буду робити далі! Всі ваші нерви розумію, сама в такому ж стані», — пише голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Сьогодні, 5 вересня, Юля Гришина у своєму Телеграм-каналі прокоментувала опубліковану Міністерством внутрішніх справ інформацію про умови виїзду за кордон студентів-чоловіків.

У своєму відео вона наголосила, що нових прийнятих рішень щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків наразі не було.