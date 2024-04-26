Чотири земельні ділянки на Тернопільщині конфіскували у громадянина РФ

Суд прийняв рішення про конфіскацію чотирьох земельних ділянок у громадянина рф. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення розташовані в межах Озернянської територіальної громади Тернопільської області, повідомили в обласній прокуратурі.
Прокурорами встановлено, що громадянин рф, успадкувавши земельні ділянки площею майже 1 га на території Озернянської ТГ, не відчужив їх упродовж року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України. Оскільки це є підставою для конфіскації землі, прокуратура звернулась з позовом до суду.
Загалом лише упродовж 4 місяців цього року прокурори Бережанської окружної прокуратури вже пред’явили до суду позовні заяви про конфіскацію 7 земельних ділянок площею 1,36 га, які належать громадянам держави-агресора.
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