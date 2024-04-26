Чотири земельні ділянки на Тернопільщині конфіскували у громадянина РФ

Прокурорами встановлено, що громадянин рф, успадкувавши земельні ділянки площею майже 1 га на території Озернянської ТГ, не відчужив їх упродовж року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України. Оскільки це є підставою для конфіскації землі, прокуратура звернулась з позовом до суду.