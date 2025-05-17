Чортків — справжній туристичний скарб

Надзвичайна архітектура, старовинні пам’ятки та неповторний вигляд — усе це робить Чортків одним із найцікавіших міст Західної України. Це не просто слова — наше місто дедалі частіше з’являється у рейтингах наймальовничіших місць країни. Маємо неоціненну спадщину предків, яку повинні берегти та популяризувати.
Видання chortkiv.online підготувало добірку фактів, які ще раз доводять:
1. Костел святого Станіслава — у десятці найкрасивіших костелів України
Цей неоготичний шедевр — беззаперечна перлина нашого міста. Костел святого Станіслава визнано однією з найвеличніших культових споруд країни. Його витончені форми, неймовірна архітектура та багатюща історія ставлять його в один ряд із визначними храмами Львова та інших обласних центрів. Туристи й дослідники називають костел не лише релігійною, а й культурною домінантою Чорткова.
2. Таємнича назва Чорткова — серед найзагадковіших в Україні
Чортків — одне з тих міст, що завдяки своїй назві викликають інтерес ще до візиту. Подібно до містечка Сатанів, наша назва часто обговорюється у соцмережах, блогах і навіть історичних форумах. Така впізнаваність дала підстави називати Чортків одним із «найзагадковіших» міст Західної України.
3. Місто святинь: у Чорткові найбільше культових споруд
Чортків — місто, де віра проявляється не лише в душах людей, а й у великій кількості святинь. На території міста розташовано десятки церков різних конфесій, дві збережені єврейські синагоги та інші сакральні об’єкти. У межах Тернопільщини Чортків вважають місцем духовного зародження — саме звідси розпочалося будівництво багатьох церков регіону.
4. 162 вулиці — привід для відкриттів
Місто має розгалужену вуличну мережу: 162 вулиці та 5 провулків — один із найбільших показників серед міст Тернопільської області. Це означає, що Чортків — не лише історичний, а й просторово різноманітний. Навіть корінні мешканці часом відкривають для себе нові куточки. А ви побували на кожній вулиці?
5. Унікальна мова — зразок місцевого колориту
Чортків славиться не лише архітектурою, а й мовною самобутністю. У місті побутують особливі слова, притаманні лише цьому регіону. Наприклад:
Ці мовні скарби — ще одне підтвердження культурної унікальності Чорткова.