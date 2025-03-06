Чому важливе ефективне прогнозування митних платежів розповіли у Тернопільській митниці

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності значною мірою залежить від злагодженої взаємодії бізнесу та митних органів. Одними із ключових аспектів такої співпраці є планування і прогнозованість діяльності, які дозволяють забезпечити прозорість, передбачуваність та швидкість митного оформлення товарів.

Точність у прогнозах сплати митних платежів – важливий інструмент для результативного бюджетного планування.

Учасники зовнішньоекономічної діяльності надають орієнтовні дані про заплановані обсяги ввезення товарів. Важливо, що від точності наданої інформації залежить механізм розподілу державою фінансових ресурсів, а митниця може належним чином забезпечувати ефективне адміністрування митних платежів до головної скарбниці країни – держбюджету.

“Забезпечення комфортних умов для бізнесу, який здійснює митне оформлення у Тернопільській митниці, завжди було і залишається пріоритетом нашої роботи, – зазначає керівник Тернопільської митниці Юрій Мацібора. – Підрозділи митного оформлення працюють у різних точках Тернопільської області, зручних для бізнесу. Ми гнучко підлаштовуємо графік роботи митниці під потреби підприємств: продовжили час роботи відділу митного оформлення № 3 митного поста «Тернопіль» до 21:00 год., а за потреби – працюємо у вихідні та святкові дні і поза стандартним робочим часом. Важливим для цього є подання суб’єктом ЗЕД звернення про виконання митних формальностей поза робочим часом, встановленим для митного органу (у такому випадку при «імпорті» плата за виконання митних формальностей митними органами не справляється).”

За словами Юрія Ігоровича, для ефективної роботи митниці, дієвого розподілу сил і засобів, людського ресурсу та прозорого адміністрування платежів критично важливо отримувати від підприємств чіткі прогнози надходжень до бюджету.