Чому у горщиках з квітами пліснявіє ґрунт

Восени, коли у квартирі стає прохолодно і підвищується вологість повітря, на ґрунті у квіткових горщиках нерідко утворюється наліт. Квітникарі-любителі можуть не надати цьому значення. А дарма, адже наслідки можуть бути критичними, інформує Ukr.Media.

Рослина заражається грибковою інфекцією, оскільки білий або сірий наліт — це не що інше, як цвіль. У квіткових горщиках вона буває двох видів: біла і чорна. Остання, до речі, небезпечна не тільки для рослин, але і для людини, тому що може викликати важку алергічну реакцію, яка призводить до проблем із диханням.

Чим небезпечна цвіль для рослин

Грибок, який утворює цвіль, живе скрізь: і в темних вологих підвалах, і у світлих комфортних квартирах. Його спори розлітаються всюди і, знайшовши відповідні умови, починають проростати. У квіткових горщиках їм особливо комфортно, адже там волого і тепло.

Найчастіше в них виростає біла цвіль (гриб мукор), яка також полюбляє органічні залишки, сіно і харчові продукти. У людей і тварин з ослабленим імунітетом вона може викликати серйозне інфекційне захворювання — мукоромікоз.

Завдає цвіль істотної шкоди й рослині, в горщику якої вона оселилася. На ґрунті утворюється щільна кірка, яка порушує нормальний обмін повітря. Погіршується якість ґрунту через зміну кислотності та мінерального складу. Стебла і листя, не отримуючи необхідного харчування, в’януть і сохнуть, а коріння через надмірну вологість загниває. Якщо не вжити екстрених заходів, рослина загине.

Причини появи цвілі у квіткових горщиках

Надлишок вологи — основна причина того, що у квіткових горщиках оселяється цвіль. Це відбувається головним чином через помилки у догляді за кімнатними рослинами.

Так, у горщику може бути неякісний дренаж, через що в ньому вода застоюється, або маленький дренажний отвір, який часто закупорюється.

Надмірний і частий полив також сприяє появі цвілі. Втім, і якість води відіграє в цьому не останню роль, особливо, якщо поливати рідиною з-під крана.

Зазвичай цвіль розвивається там, де є підвищена вологість повітря. У квартирі це найчастіше трапляється, коли відсутнє опалення, а за вікном прохолодно. Рослини тоді споживають менше води, а через низьку температуру волога випаровується з ґрунту повільно. Накопичуючись, вона створює оптимальні умови для розвитку грибкової інфекції.

Цвіль може потрапити в горщик і з неякісного ґрунту. Добре розвивається грибок також на глинистих і важких ґрунтах.

Як позбутися цвілі у квіткових горщиках

За перших ознак появи цвілі у квіткових горщиках робіть все, щоб її видалити. Інакше вона поглибиться в ґрунт і оселиться на коренях рослини, що може призвести до її загибелі.

Тому відразу ж зніміть і видаліть верхній шар ґрунту в горщику, що вбереже ґрунт від подальшого зараження. Решту землі пролийте водою з лимонним соком (1 ч. л. соку або щіпка лимонної кислоти на склянку води) або рожевим розчином марганцівки — це допоможе нейтралізувати спори цвілі, які знаходяться там.

Після чого замініть віддалений шар ґрунту на свіжий, склад якого відповідає саме цій рослині. До нього додайте розмелене деревне (можна активоване) вугілля або подрібнений мох сфагнум: вони діятимуть як бактерицидний засіб.

Потім полийте рослину під корінь розчином фунгіциду (Фітоспорін-М з розрахунку 15 крапель на 1 л води).

Кращий спосіб позбутися цвілі — пересадити рослину в новий горщик зі свіжим ґрунтом. Адже невідомо, наскільки поширилися спори цвілі.

Надалі, щоб не створювати умови для появи грибка, підтримуйте нормальний рівень вологості в горщику: стежте за поливом і регулярно розпушуйте верхній шар ґрунту.

Профілактика появи цвілі у квіткових горщиках

Боротися із цвіллю нелегко, тому краще зробити все, щоб попередити її появу.

Для початку саджайте кімнатну рослину у горщик, на стінках і дні якого є перфорація. Вона сприяє випаровуванню зайвої вологи, а це означає, що усуває одну з головних умов для розвитку цвілі. Збільшить відтік вологи з горщика і якісний дренаж з керамзиту або битої цегли.

Ґрунт перед посадкою рекомендується продезінфікувати. Тому слід прожарити його в духовці за температури 200°С або потримати над парою. Для цієї мети підійде і полив субстрату рожевим розчином марганцівки.

Щоб грибкова інфекція не розвивалася, в ґрунт перед посадкою або пересадкою рослини додайте розмелене деревне вугілля або подрібнений мох сфагнум. Верхній шар ґрунту присипте керамзитом — це створить перешкоду для утворення сухої кірки на поверхні.

Стежте за поливом. Зволожуйте ґрунт у міру висихання, бажано відфільтрованою або відстояною водою. Регулярно розпушуйте ґрунт, щоб забезпечити його нижні шари киснем. Такий правильний повітрообмін перешкоджає закисленню ґрунту і поліпшує стан кореневої системи рослини.

Регулярно провітрюйте приміщення і слідкуйте за температурою в ньому: не допускайте занадто високої або низької. Різкі коливання температури не кращим чином впливають як на рослину, так і на ґрунт, в якому вона росте.

Цвілі протипоказане яскраве світло, тому приділіть увагу освітленню кімнати: воно має бути достатнім. В осінньо-зимовий період організуйте додаткове освітлення для кімнатних рослин. Для цього можна встановити лампу на підвіконні.

Регулярні підгодівлі деревною золою забезпечать квітам захист від інфекцій і поліпшать вентиляцію ґрунту.

Запобігти інфекції допоможуть і профілактичні поливи слабким розчином марганцівки, які слід проводити раз на місяць, а також такий народний засіб, як часник. Перед поливом кілька його зубків, розрізаних на частини, закопайте ближче до стебла рослини, а після розпушування ґрунту видаліть їх.

Боротьба із цвіллю у квіткових горщиках не буде успішною, якщо не видалити всі її осередки в будинку. Часто вона з’являється на віконних рамах і підвіконнях, особливо якщо встановлені склопакети. Зазвичай там і знаходиться ваша маленька оранжерея. Тому стежте за чистотою цих місць.