Чому суд поновив на посаді голови облради Михайла Головка?

У документі суддя роз’яснив підстави, на основі яких скасував рішення Тернопільського окружного адміністративного суду, визнав протиправним та скасував рішення обласної ради від 26 жовтня 2023 №813 про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради.

Нагадаємо – 1 серпня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова повністю задовольнив апеляційну скаргу ексголови Тернопільської облради Михайла Головка щодо поновлення на посаді. Того ж дня на сесії облради депутати повторно внесли питання про звільнення Михайла Головка до порядку денного і провели таємне голосування. «За» проголосували одноголосно всі присутні 40 депутатів.

Хоча, щоб виконати рішення суду, обласна рада все ж таки мала спершу поновити на посаді Михайла Головка, а вже потім його звільняти вдруге. Але в облраді впевнені, що все зробили законно і тоді, і тепер. Чи так це покаже час.

А на разі перше звільнення Михайло Головко уже виграв у суді і за рішенням суду йому мають виплатити 591 024 грн зарплати за час вимушеного прогулу.

Чи буде Михайло Головко подавати до суду вдруге про незаконне поновлення-звільнення побачимо згодом.

А поки що про рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, що днями зявилося у реєстрі судових рішень.

27 вересня 2023 р. до облради надійшла вимога 23 депутатів (більше 1/3 складу ради) про скликання чергової сесії з включенням до порядку денного певних питань.

2 жовтня 2023 голова Михайло Головко (в межах двотижневого строку) відповів, що чергову сесію ради заплановано провести в листопаді 2023 року.

25 жовтня за підписами 47 депутатів (більше 1/3 складу ради) до облради подали вимогу про скликання сесії та внесення до порядку денного питання про звільнення голови ТОР з посади. Цього ж дня Михайло Головко розглянув вимогу і видав розпорядження №245 про скликання сесії на 8 листопада 2023 року.

Також 25 жовтня 2023 до обласної ради надійшло повідомлення за підписами 22 депутатів про скликання сесії на 26 жовтня на 10 год. з внесенням до порядку денного сесії наступних питань:1. Про визнання повноважень депутата обласної ради сьомого скликання замість того, який вибув.2. Про звільнення Михайла Головка з посади.

Того ж дня за відповідне рішення скликати сесію проголосувала постійна комісія облради з питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, енергетики, транспорту, дорожнього та житлово-комунального господарства.

Адвокат Ростислав Небельський роз’яснив, що позиція Восьмого апеляційного адміністративного суду у справі про поновлення Михайла Головка на посаді базується винятково на констатації порушення порядку скликання сесії, на якій було проголосоване звільнення.

«В спірному випадку, підстав, які б надавали депутатам обласної ради та постійній комісії права на скликання позачергової сесії 26.10.2023 (немотивованої відмови голови обласної ради або неможливості його скликати сесію ради, чи не скликання такої першим заступником, заступником голови обласної ради) не було, оскільки в двотижневий строк головою обласної ради розглянуто вимогу №2159 та скликано сесію Розпорядженням №245 на поставлене у вимозі питання щодо звільнення голови з посади», — йдеться у постанові суду.

Відповідно до закону, депутати мають право скликати сесію самостійно, але за певних умов.

Лише у випадку, якщо голова обласної ради, його перший заступник, або заступник не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана не менш як 1/3 депутатів обласної ради. Оскільки голова вже скликав сесію на вимогу депутатів, то права скликати її самостійно у них не було.

Суд базує своє рішення саме на тому, що депутати не мали права скликати сесію, бо вона вже була скликаною в межах відведеного законом строку.

Далі буде…